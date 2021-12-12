الرقابة الإدارية: توقيع مذكرة تفاهم مصرية - سعودية بمجال منع ومكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان، اليوم، أن الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وقعا مذكرة تفاهم فى مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتبادل الخبرات الثنائية بينهما فى هذا المجال، وأيضًا فى مجال التدريب من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية المصرية.
وأضافت الهيئة أن هذا التوقيع جاء على هامش لقاءات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى تستضيفه مصر، بدءا من غد الإثنين، وحتى يوم 17 ديسمبر الجارى، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم.
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