التموين لـ مساء dmc: لدينا مخزون استراتيجى آمن من السلع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية ضخت 1.8 مليار جنيه لتوفير السلع الاستراتيجية والتوسع فى المخزون الاستراتيجى من 3 إلى 6 أشهر ووصلت فى بعض السلع إلى 12 شهرا، كما تم ضخ كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية وهو ما أحدث اتزان فى السوق وأدى إلى انخفاض الأسعار.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن أسعار الدواجن انخفضت إلى 28 جنيها، كما انخفضت أسعار البيض خلال الفترة الماضية. وتابع: "ببشر الشعب المصرى بوجود اكتفاء ذاتى كامل من السكر والأرز والدواجن ويمكن تصديرها"، منوهًا بأن مصر تستهلك 142 ألف طن شهريا ويتم استيراده بنسبة 97.5%، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على التوسع فى المحاصيل الزيتية. أما عن محصول الفول قال: "هناك مخزون وافر من الفول ولدينا احتياطيات تصل إلى 6 أشهر"، ووجه رسالة للمواطن المصرى قائلا: "اطمئن ومتسمعش الشائعات لدينا مخزون استراتيجى وافر جدا، والوضع أمن".

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