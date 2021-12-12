الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية.. المتحدث يعلن تفاصيل الانتقال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم العاصمة الإدارية العميد خالد الحسينى، إن العاصمة الإدارية مشروع استثمارى كان حلمًا فى الصحراء وبنى نفسه بنفسه، مضيفًا أنه خارج الدعم من الدولة وهذه السياسة فرضت الكثير من القيود والدولة قادرة وتؤدى دورها.





وأضاف فى تصريحات ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد الذى يعرض على فضائية الحدث، أن معدلات التنفيذ فى الحى الحكومى كبيرة جدا، وبدايات انتقال الحكومة بكامل هيأتها خلال هذا الشهر، وستتم خلال 6 أشهر. وتابع: "المختصمون يفهمون فوائد طرح أى شركة للاكتتاب العام، وإحنا عارفين حجم كيان العاصمة الإدارية، وبدأنا فى طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام"، وسيتم الطرح حسب التوجه فى البورصات العربية والعالمية.

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