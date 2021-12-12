اعلنت وزارة البيئة انه استنادا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وإلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، انه من المنتظر أن تسود حالة من الإستقرار فى العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا يصاحبها هدوء نسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع إنخفاض مستوى التهوية الرأسية
واوضحت البيئة، انه في بيان لها اليوم، مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وإنخفاض مؤشر جودة الهواء.ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الفترة من ١١-١٣ ديسمبر الجارى
وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قيام الوزارة، بمتابعة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.وايضا التكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية. مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى والدلتا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.
وتناشد وزيرة البيئة السادة المواطنين إيقاف كافة أشكال الحرق في الهواء الطلق، وخصوصا خلال ساعات الليل لأنه يؤثر سلبا على جوده الهواء وكذلك التقليل قدر المستطاع من إستخدام السيارات الخاصة والإعتماد على النقل الجماعى. وعلى السادة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، أن لم تكن هناك ضرورة تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن إرتفاع تركيز الملوثات.
وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وتحث الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيئة: زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية وانخفاض مؤشر جودة الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.