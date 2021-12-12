البيئة: زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية وانخفاض مؤشر جودة الهواء

اعلنت وزارة البيئة انه استنادا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وإلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار ‏المبكر التابعة لوزارة البيئة، انه من المنتظر أن تسود حالة من الإستقرار فى العوامل الجوية على القاهرة الكبرى ‏ومحافظات الدلتا يصاحبها هدوء نسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع إنخفاض مستوى التهوية الرأسية

واوضحت البيئة، انه في بيان لها اليوم، مما ‏يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة وإنخفاض مؤشر جودة الهواء.‏ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الفترة من ١١-١٣ ديسمبر الجارى

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قيام الوزارة، بمتابعة مؤشر جودة الهواء من خلال بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها ‏والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.‏وايضا التكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش ‏التابعة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية. مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى ‏والدلتا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على ‏تركيز الملوثات.‏

وتناشد وزيرة البيئة السادة المواطنين إيقاف كافة أشكال الحرق في الهواء الطلق، وخصوصا خلال ساعات الليل ‏لأنه يؤثر سلبا على جوده الهواء وكذلك التقليل قدر المستطاع من إستخدام السيارات الخاصة والإعتماد على النقل ‏الجماعى. وعلى السادة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، أن لم تكن هناك ضرورة ‏تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن إرتفاع تركيز الملوثات.‏

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وتحث الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث ‏وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .