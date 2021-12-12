بحضور 185 مسئولا دوليا ومحليا.. الهجرة الدولية تحتفل بمرور 30 عاما على تأسيسها بمصر

نظمت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر احتفاليه بمناسبة مرور 30 ​​عامًا على الشراكة الرئيسية والتعاون المثمر مع الحكومة المصرية والشركاء الوطنيين والدوليين والجهات المعنية، حيث تم افتتاح بعثتها فى القاهرة فى عام 1991. كما تحتفل المنظمة بالذكرى السبعين لتأسيسها، بعد إنشائها فى ديسمبر 1951. جاءت الاحتفالية بمقر سفارة بلجيكا بحضور أكثر من 185 من كبار المسؤولين وممثلى الحكومة المصرية والبرلمان والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدنى والشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات المساهمة فى مجال عمل المنظمة. تضمن الاحتفال عروضًا فنية لفنانين مهاجرين ومصريين لتعكس جوهر الهجرة والتماسك الاجتماعى ولإبراز التكامل والتعددية الثقافية الإيجابية التى تخلقها الهجرة عندما تُدار بشكل جيد. وفق بيان المنظمه رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، السفير لوران دى بويك، قال: "إنه لشرف كبير أن نعول على العديد من المؤسسات فى مصر التى تعمل مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز حوكمة الهجرة وتعزيز مجتمع إيجابى متعدد الثقافات. مضيفا " إنه لشرف كبير أن أقدم 30 جائزة لأولئك المصريين الذين ساهموا فى مجال عمل المنظمة فى مصر". وأشار بويك " استفاد مئات الآلاف من المهاجرين والمصريين من برامج المنظمة الدولية للهجرة منذ عام 1991، عندما أصبحت مصر دولة كاملة العضوية فى المنظمة الدولية للهجرة حيث أنشأت المنظمة الدولية للهجرة بعثتها فى القاهرة بهدف أولى وهو مساعدة الرعايا الأجانب الذين نزحوا قسرا أو إعادة التوطين فى بلدان ثالثة لافتا إلى انه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، عمدت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر باستمرار إلى توسيع مشاركتها فى الإجراءات التى تفيد المجتمع المصرى والمهاجرين. وأكد رئيس البعثة إلى أنه منذ الدخول فى اتفاقية مع حكومة جمهورية مصر العربية، أقامت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر علاقات عمل ممتازة مع الوزارات المعنية بالهجرة وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدنى.

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