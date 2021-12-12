/665728/محفوظ-عبدالستار-نائبا-لرئيس-جامعة-جنوب-الوادى-لشئون-فرع-الغردقة

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محفوظ عبدالستار أبوالفضل إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة ويرصد دوت الخليج التفاصيل. يذكر أن الدكتور محفوظ عبدالستار، كان يشغل منصب عميد كلية التربية بالغردقة، ويعد أول نائب لرئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، وهو من مواليد 27 من أغسطس 1972 بمركز فرشوط بمحافظة قنا، حصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1994 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم دبلوم خاص فى التربية عام 1998 بتقدير عام جيد جدا، ثم ماجستير الفلسفة في التربية تخصص صحة نفسية بتقدير ممتاز بعنوان العنف المدرسي لدى طلاب المرحلة الثانوية في ضوء بعض سمات الشخصية دراسة كلينيكيا سنة 2002.

محفوظ عبدالستار.. نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الغردقة كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادى، وحصل على دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص صحة نفسية بعنوان (فاعلية العلاج السلوكي في خفض العنف المدرسي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية. وكذلك برنامج تكاملي للطلاب والآباء والمعلمين ) سنة 2005. كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي. محفوظ عبدالستار.. نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الغردقة وكان"عبدالستار" قد عين معيدًا بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة في الفترة من 2 /9/ 1996م إلى 24 / 9 / 2002 ثم مدرسًا مساعدًا بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة في الفترة من 24/ 9 / 2002 إلى 21 / 9 / 2005 ثم مدرس بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة بداية من 21 / 9 / 2005م، وعين استاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة بداية من 27/4/2011م، ثم استاذًا بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة بداية من 26/4/2016م، وتم تكليفه قائم بعمل وكيل كلية التربية بالغردقة لشئون التعليم والطلاب بداية من 5/5/2011 م ثم مشرفًا على كلية التربية بالغردقة بداية من 10/9/2011م، ثم عميدًا لكلية التربية قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الغردقة.

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