اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب ترفض طلب تونس أمام مصر

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يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب التونسي، الأربعاء المقبل في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021، والتي تنطلق في الخامسة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.

اللجنة المنظمة ترفض طلب تونس

ورفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، الطلب التونسي بخصوص الحضور الجماهيري في مباراة نصف النهائي من البطولة، والتي تجمع نسور قرطاج امام المنتخب المصري.

وطلب الاتحاد التونسي لكرة القدم من قطر، تخصيص 50% من الطاقة الاستيعابية لملعب المباراة التي ستجمعه مع نظيره المصري يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب 2021، وهو ما قبل بالرفض من اللجنة المنظمة.

وعزت اللجنة المنظمة للبطولة قرارها بالرفض، لكون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قرر تخصيص تذاكر مباريات كأس العرب 2021 بشكل عشوائي، دون اي تمييز بين البلدان.

ويفتح استاد 974 القابل للتفكيك بمدينة الدوحة أبوابه لاستقبال أولى مواجهات مربع الكبار -نصف النهائي- كأس العرب 2021 بين مصر وتونس، في صدام شمال أفريقي ناري، سيعد بالكثير كما العادة لمنتخبات القارة السمراء.

محمد الشناوي

أعلن مسئولوا منتخب مصر عن جاهزية محمد الشناوي لحماية عرين الفراعنة، خلال المواجهة المرتقبة أمام تونس ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العرب قطر 2021.

وكان أصيب الشناوي خلال اللقاء الماضي أمام الأردن بشد في الخلفية، قبل أن يجري بعض الاشاعات للأطمئنان على حالته، ليكون جاهز في الأخير بشكل رسمي لمواجهة تونس ولن تعيقه الإصابة.

نتيجة مباراة مصر والأردن

الجدير بتاذكر أن حقق منتخب مصر فوز صعب أمام الأردن بنتجية 3/1، بعدما أنتهى الوقت الأصلي من اللقاء وذهبوا للأشواط الإضافية، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء الأول، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من الهدف الثاني بعدما أضاع لاعبوا الأردن أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

وفي أخر شوط اللقاء أستفاق الفراعنة وأضاعوا فرصتين عن طريق مصطفى فتحي، وحسين فيصل وسط تألق من حارس الأردن.