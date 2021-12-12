/665727/غضب-في-شباب-النواب-من-اتحاد-الهوكي-بسبب-حرمان-فريق-الشرقية-من-المشاركة-في-بطولة-افريقيا

‫ شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة ، حالة من الاستياء والغضب من مسئولي اتحاد الهوكي، بسبب حرمان فريق الشرقية للهوكي من المشاركة في البطولة الافريقية القادمة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن حرمان فريق الشرقية للهوكى من المشاركة في البطولة الافريقية القادمة.وذلك بحضور إيهاب علي زين العابدين المدير التنفيذي للاتحاد المصري للهوكي.

وانتقد الدكتور محمود حسين ،رئيس لللجنة عدم حضور رئيسي اتحاد الهوكي ومشاركته في الاجتماع ، لافتا الي أن ما حدث من اتحاد الهوكي في التعامل مع ازمة فريق الشرقية يستوجب المحاسبة ، متسائلا : كيف يستبعد فريق من المنافسة علي بطولة قارية بسبب غرامة تصل الي 4آلاف يورو .

وطالب رئيس اللجنة مسئولي اتحاد الهوكي بسرعة ارسال التماس للاتحاد الافريقي للهوكي من قبل نادي الشرقية يطالب فيه بإلغاء العقوبة المقررة بالإيقاف خاصة أنه تم سداد الغرامة الموقعة عليه.

غضب في شباب النواب من اتحاد الهوكي

من جانبه قال الدكتور إيهاب علي زين العابدين المدير التنفيذي للاتحاد المصري للهوكي بانه تم إرسال خطاب من قبل الاتحاد الافريقي للهوكي ، للتظلم من عقوبة مالية على نادي الشرقية تسدد كحد أقصي في نهاية فبراير 2020 وهي 3000 يورو لما بدر من المدرب ومدير الفريق، كما وقعت غرامة مالية أخري على النادي وقدرها 1000 يورو تسدد كحد أدني في نهاية فبراير 2020.

واضاف تم إخطار نادي الشرقية بالعقوبة الموقعة على النادي والمدرب ومدير الفريق وتم ذكر موعد سداد الغرامة حتي لا يتم تصعيد العقوبة، ثم تقدم نادي الشرقية بالتماس باللغة الإنجليزية للاتحاد الافريقي تفيد تخفيض الغرامة الموقعة على النادي وتم رفض الالتماس من قبل الاتحاد الافريقي .

وأشار الي انه تم إرسال إخطار من جانب الاتحاد المصري إلي النادي باستعجال سداد الغرامة المالية بعد رفض الاتحاد الافريقي لتخفيضها ولم يتم السداد من قبل النادي وعلى ذلك تم وقف النادي عن المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية في السنوات التالية، حيث تم مشاركة ثلاث أندية وهي الزمالك والشرقية للدخان ونادي الطيران في ذات البطولة.

كما ناقشت اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإعادة بناء مركز شباب العطف مركز المحمودية- محافظة البحيرة.

وذلك بحضور كل من الدكتور ضياء دويدار مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وصبحي غنيم رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بحري – بوزارة الري.

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ان ذلك الطلب تم تقديمة أكثر من ثلاث مرات حتى الآن ولم يتم البدء في إعادة بناء المركز، مطالبا بسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

واوصي رئيس اللجنة بضرورة مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتكليف مديرية المساحة بالبحيرة بفصل حد الأرض حتى تتمكن وزارة الري من إصدار الترخيص اللازم، لإعادة إنشاء مركز شباب العطف بنظام الفك والتركيب.