تأكيداً لـ دوت الخليج: فتح باب الترشح لانتخابات الجبلاية 14 ديسمبر «صور»

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أعلنت اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خارطة طريق الجبلاية خلال الفترة القادمة حتى موعد الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء بيان اللجنة كالتالي:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 5 يناير المقبل من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية عن طريق الانتخابات.

وسيتم دعوة 129 ناديا لحضور الاجتماع من أجل تمثيل الجمعية العمومية، وقرر الاتحاد فتح باب الترشح للانتخابات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 ديسمبر الحالي ويستمر حتى الرابعة من مساء يوم الأثنين المقبل الموافق 20 ديسمبر.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه سيتم مراجعة كافة الشروط الواردة في اللائحة ومطابقتها على جميع المرشحين بكل شفافية، وسيتم عمل الانتخابات ومتابعتها من الاتحاد الدولي لكل خطواتها.

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم 14 ديسمبر.. تفاصيل

تقرر وبشكل رسمي فتح باب اترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 14 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الخاصة بالجبلاية في 5 يناير المقبل، وسيتم التقدم للانتخابات بنظام القائمة وليس الفردي.

وسيتم فتح باب الترشح في الفترة من 14 حتي 20 ديسمبر الجاري.

ولم يتم الاستقرار عن القوائم التي سوف تترشح وتتواجد خلال الفترة المقبلة، وهناك إجتهادات فقط تخرج ولكن ليس بشكل رسمي.

ربيع ياسين: العدل غائب عن الكرة المصرية تحت قيادة أحمد مجاهد.. وحزين من «البدري وغريب»

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه تفاجئ بعدم سؤال حسام البدري وشوقي غريب عليه، عندما كان مصاب بفيروس كورونا.

وأصيب ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر للشباب السابق ببفيروس كورونا، وكان حسام البدري متواجد على رأس القيادة الفنية للمنتخب الاول، وشوقي غريب للمنتخب الأولمبي، ولم يسأل عنه أي أحد منهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر “قناة النهار” “العدل غائب عن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ولا يوجد من يعمل لمصلحة كرة القدم المصرية”.

انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم

وزاد “شوقي غريب تسلم مهمة منتخب مصر بشكل مريح، وهذا ليس خطأ منه ولكن من المسؤل الذي قام بهذا الأمر، وكان لابد أن يتواجد الكفاءة لهذا المنصب وليس أي شئ أخر”.

وواصل “لا يوجد عدل في الاتحاد المصري لكرة القدم، وقمت بالبحث عن اللاعبين في مصر بالكامل، ثم جاء تولى مسئولية المنتخب الأولمبي بشكل غريب”.

واختتم “يجب تغيير طريقة التفكير لصالح الرياضة المصرية، من أجل النهوض بكل شئ خاص بالكرة، ولكن حتى الأن غير متواجد العدل في الرياضة المصرية”.