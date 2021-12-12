تونس تعلن جاهزية علي معلول لمواجهة مصر

أعلن المنتخب التونسي بشكل رسمي جاهزية علي معلول لمواجهة منتخب مصر، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك معلول في مران نسور قرطاج اليوم استعداداً للفراعنة، بعدما غاب في اللقائات الماضية من البطولة بسبب الإصابة التي عانى منها.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره التونسي يوم الأربعاء القادم بنصف نهائي كأس العرب في تمام الساعة الخامسة مساءاً على ملعب “974”.

وتفوق منتحب تونس على الفراعنة في عدد مرات الانتصار، حيث فازوا بـ16 مباراة، مقابل 13 مباراة للفراعنة، فيما تواجد التعادل على 11 لقاء بينهما.

نتيجة مباراة مصر والأردن

الجدير بتاذكر أن حقق منتخب مصر فوز صعب أمام الأردن بنتجية 3/1، بعدما أنتهى الوقت الأصلي من اللقاء وذهبوا للأشواط الإضافية، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء الأول، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الفراعنة من الهدف الثاني بعدما أضاع لاعبوا الأردن أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني.

وفي أخر شوط اللقاء أستفاق الفراعنة وأضاعوا فرصتين عن طريق مصطفى فتحي، وحسين فيصل وسط تألق من حارس الأردن.

ليتعادل مروان حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يمين حارس الأردن.

وفي شوط اللقاء الثاني بدأ منتخب مصر بشكل جيد وأضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسين فيصل، بعد تمرية متقنة من مروان حمدي ولكنها كانت قوية بعض الشئ.

وحاول منتخب مصر أن يغيرالنتيجة في الشوط الثاني ولكن دفاعات الأردن حافظت على شباكها، وظهرت بعض الخطورة على منتخب مصر من خلال الهجمات المرتدة القليلة للأردن في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 دخل محمد شريف بدلاً من حسين فيصل، كما دخل أفشة ومهند لاشين في الدقيقة 72 بدلاً من حمدي فتحي ومصطفى فتحي.

وتقدم أحمد رفعت بالهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 99 من الشوط الأول من الوقت الإضافي، بعد تمريرة رائعة من محمد شريف ليضعها على يمين الحارس.

ثم عزز مروان داوود بالهدف الثالث في الدقيقة 119 عقب نزولة، بعد تمريرة أكثر من رائعة من أحمد رفعت ليضعها داوود برأسية متقنة على يسار الحارس.