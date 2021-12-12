665731 /665731/متعاطي-للكحول النائب-العام-يأمر-بحبس صاحب-واقعة-الشيخ-زايد-المتسبب-في-قتل-أربع-أشخاص 10:29 م - الأحد 12 ديسمبر 2021 أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس المتهم كريم الهواري أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى. دوت الخليج وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت، أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات. تابع موقع دوت الخليج علي

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