عاجل- انخفاض كبير فى درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تكاثف السحب والأمطار

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض كبير وملحوظ فى درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء وتدنى للرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.





كما يؤثر على البلاد غطاء سحابى كبير غدًا على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفرقة على المناطق المهيئة لذلك. كما توقعت تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين لتكون الفرصة مهيأ لسقوط الأمطار.

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