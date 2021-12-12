خالد عكاشة لـ مساء dmc: مصر لديها سمعة دولية محترمة فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر لديها تجربة ناجحة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، وهو ما أحدث نقلة نوعية فى أداء عمل المنظمة، لافتًا إلى أن مصر قدمت قدر عال من التعاون مع الأشقاء فى إفريقيا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن رئاسة مصر للجنة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا"، تأتى فى ظل مجابهة القارة لتحديات كثيرة مثل الصراعات المسلحة والهجرة غير الشرعية ونشاط التنظيمات الإرهابية وتهديد الأمن السيبرانى والجريمة المنظمة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن دعمه الشخصى ودعم الدولة المصرية لعمل اللجنة، وسيكون هناك تعاون بين أجهزة المخابرات بين دول القارة من أجل مواجهة التهديدات، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تشكل جسرا بين القارة الإفريقية والأطراف الدولية الأخرى وقامت بذلك بنجاح، وستنجح مصر فى رئاسة اللجنة.

وأكد أن الإرهاب العابر للحدود ظاهرة معقدة ولا تستسلم بسهولة ولديها سيناريوهات للانتقال من المشرق العربى إلى الدول الإفريقية، موضحًا أن مصر ستساعد اللجنة على تقليص الحركة أمام التنظيمات وتقديم يد العون للدول من قبل جهاز المخابرات العامة المصرية.

ولفت إلى أن أعضاء لجنة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا" وضعوا على عاتق مصر مهمة هى جديرة بها، لأن لديها سمعة دولية محترمة فى مسألة مكافحة الإرهاب ولديها رؤية لتقديم نموذج ناجح.