فيديو جراف.. الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى فى مصر

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى فى مصر :

وأفادت القباج أن تنظيم العمل التطوعى جاء فى القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر، وتأتى مسودة الاستراتيجية لتغطى خمس سنوات من عام 2022 – 2026 مع وجود مراجعات مرحلية للتأكد من التطبيق السليم، وقد بدأت خطوات إعداد المسودة بإجراء دراسة تقييم وضع حالة التطوع فى مصر والتى هدفت إلى الوقوف على حالة التطوع مع مختلف الشركاء وفى كافة المحافظات، وذلك من خلال إجراء تحليل كمى وكيفى شمل لقاءات مع الشركاء ومع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل التطوعى من الجهات الحكومية والأهلية والأكاديمية والدولية.

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