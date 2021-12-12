محامية: سيدة التجمع العارية لو رفعت قضية على ناشر الفيديو هتكسبها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "القانون بيقول كل من علم بجريمة عليه أن يبلغ، ومن حق أى شخص حال رؤية شىء غير منضبط أن يبلغ عنه، ولكن التبليغ عن طريق صورة أو فيديو يعتبر جريمة".

وأوضحت أن السيدة الأوكرانية التى ظهرت فى مقطع فيديو أثناء وجودها بملابس داخلية فى بلكونة منزلها لو تقدمت ببلاغ ضد من صورها ستكسب القضية، متابعة: "حتى لو عريانه لأنها كانت فى بيتها".

واستطردت: "بنشوف رجالة طالعة بالفانلة الحملات فى البلكونات"، لافتة إلى أن من نشر الصور والفيديوهات لم يكن يقصد بها الإبلاغ ولكن تحقيق مزيد من اللايكات على وسائل التواصل.

بداية الواقعة

بداية تلك الواقعة الغريبة التى تشبه فيلم التجربة الدنماركية، للنجم "عادل إمام، والفنانة نيكول سابا" الذى عرض عام 2003، كانت مساء الأربعاء، عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من الأهالى بوقوف سيدة عارية بشكل تام فى بلكونة شقة بالتجمع أمام المارين فى الشارع.

تحركت الأجهزة الأمنية للتأكد من الواقعة، وفوجئت السيدة بقوة من قسم شرطة التجمع الأول تلقى القبض عليها، وتبين لضباط القسم أن المشكو فى حقها لا تتحدث العربية، وأنها من دولة أوكرانيا وتقيم داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول بصحبة صديقتها.

أقوال السيدة الأوكرانية

وكشفت السيدة أنها أوكرانية الجنسية، تجردت من ملابسها فى بلكونة منزلها مثلما تفعل فى بلدها، وقالت: "أجهل القوانين المصرية ولا أعرف أن هذا الفعل مجرم قانونًا".

وأوضحت قائلة: "خرجت إلى البلكونة وكنت بالفعل لا أرتدى الملابس، وفوجئت بصرخات من الجيران ولم أفهم ما يقصدون منها إلا بعد حضور ضباط الشرطة المكان".

واستطردت: "لم يكن لدى أى نية ارتكاب أى فعل مجرّم قانونًا وكنت أتصرف بشكل طبيعى كأنى فى بلدى أوكرانيا".

وأضافت بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها فى رحلتها السياحية للقاهرة وعندما خرجت فى الشرفة «البلكونة» لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدى الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.

وعن سبب ضبطها وهى أجنبية، قالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية نفذت القانون ضد السيدة العارية حيث غنها ارتكبت جريمة طبقا لمواد القانون المصرى، الذى ينص على أن ارتكاب مثل هذه الأفعال يعتبر تحريضًا على الفسق والفجور فى المجتمع.

التصالح معها

وعقب التحقيق معها وطلب جهات التحقيق مترجم أو قانونى من السفارة الخاصة بها كشفت مصادر أنه تم تصالح مع السيدة العارية.

وأشار المصدر إلى أن التحريات كشفت اعتياد الفتاة فعل ذلك دون قصد الإساءة، وقام الشخص الذى أبلغ شرطة النجدة وقت الواقعة بالتصالح معها بعد تفهمه لثقافتها.

فيما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيلها من سرايا النيابة بعد التصالح مع جيرانها فى واقعة اتهامها بالوقوف عارية داخل بلكونة إحدى الشقق السكنية بالتجمع.