هيئة الرعاية الصحية: قدمنا 8 ملايين خدمة طبية فى 3 محافظات

أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام الثانوية والثالثية بهيئة الرعاية الصحية، أن التأمين الصحى الشامل يستهدف تغطية كل المواطنين بشأن الخدمات الصحية، موضحا أن مصر قدمت فكرة جيدة بشأن التأمين الصحى الشامل، بعض دول العالم حتى الآن لم تستطع تقديم تأمينا صحيا شاملا وتغطية لمواطنيها.
وأضاف المدير عام الثانوية والثالثية بهيئة الرعاية الصحية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: بدأنا بـ3 محافظات قوية مثل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وقريبا نغطى 3 محافظات أخرى.
وتابع: منذ إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل قدمنا 8 ملايين خدمة طبية فى 3 محافظات، بينها 5 ملايين خدمة فى بورسعيد، ومليون و800 ألف خدمة صحية فى الأقصر ومليون و200 الف خدمة صحية فى الإسماعيلية شملت طوارئ وعمليات وخدمات قلب وقسطرة للقلب وأشعة وتحاليل.
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