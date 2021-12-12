الارصاد عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 18 ديسمبر 2021 انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متواصلة لعدة أيام

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم السبت المقبل، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الانحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 5 درجات، كما يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة على فترات متقطعة لعدد من الأيام، وتكون ما بيت خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح في عدد من المناطق.

حالة الطقس المتوقعة حتى 18 ديسمبر 2021 انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متواصلة لعدة أيام:-

جاء في البيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية، والذي كشف عن توقعات هيئة الارصاد الجوية اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 18 ديسمبر إلى أن حالة الطقس المتوقعة خلال تلك المدة هي كالتالي:-

انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية ما بين درجتين إلى 5 درجات.

حالة الطقس السائدة هو طقس لطيف خلال النهار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل في جنوب البلاد وجنوب سيناء، يكون بارد ليلاً على كافة الانحاء، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى 8 درجات مئوية.

من المتوقع أيضاً سقوط أمطار خلال تلك المدة، وعلى فترات متقطعة وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

سيكون هناك نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة على عدد من المناطق في السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وناشدت هيئة الارصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق ما بين 8 درجات مئوية وحتى 13 درجة مئوية في مناطق أخرى.

وتؤكد الهيئة بأنها سوف تستمر في إصدار البيانات الخاصة بتوقعاتها بحالة الطقس خلال فصلي الخريف والشتاء بحيث تكون هذه البيانات على مدار الساعة وبصفة يومية وحتى 5 أيام، وذلك حتى يكون المواطنين على استعداد تام لمواجهة كافة التقلبات المتوقعة لحالة الطقس، خاصة في فصل الشتاء،والذي عادة ما يشهد تقلبات جوية تتمثل في تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية القادمة من أوروبا والتي تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.