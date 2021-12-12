/665723/فحص-824-ألف-سيدة-ضمن-مبادرة-صحة-المرأة--في-محافظة-سوهاج

فحصت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج أكثر من 824 ألف سيده من خلال مبادرة "صحه المرأة" منذ بدء انطلاقها و حتي الآن داخل قرى ومدن ونجوع المحافظة.

دوت الخليج

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

جدير بالذكر تعاني المرأة المصرية منذ عقود من مشكلات صحية متراكمة في مقدمتها الأورام السرطانية، وطبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية عام ٢٠١٨ يأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.

فحص 824 ألف سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة " في محافظة سوهاج

و أشار الدكتور محمد عاطف المشنب مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بسوهاج ألي أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال 204 مقر مُخصصه لتقديم خدمات المبادرة والمبادرات الأخرى .

يذكر أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تخدم ملايين المصريين من مختلف الشرائح العمرية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري و الحفاظ على سلامة الأسرة والمجتمع .

حقيقة فيديو الشخص المكبل بسلسلة في سوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسوهاج مقطع فيديو يظهر فيه شخص مكبل من قدمة بسلسلة حديدية، مما اثار ضيق وضجر لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك في محافظة سوهاج.

وتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج من فك طلاسم القضية، وتبين أن الشخص من احدى قري مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ويعانى من مرض نفسي وان من قام بتكبيل زوج عمته.

وقال زوج عمته ان الشخص مريض نفسي ويعانى من اضطرابات نفسية شديدة، ويقوم بإيذاء المارة بالطرقات والمنازل بالطوب وتهشيم زجاج السيارات ويعترض الاطفال والكبار، ويقوم بنبش القبور وبعثرة ما فيها، وهذا يضر بالأخرين والكثير من الجيران، وطالب بإيداعه بمصحة نفسية، وتم ايداعه بمصحة نفسية رغبة لأهلة وعلاجه.