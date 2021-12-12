/665737/تقارير-تونسية-فرجاني-ساسي-يقترب-من-العودة-للزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارات إلى أن الزمالك أتفق مع اللاعب على عودته وهو ما رحب بالأمر في ظل عودة مرتضى منصور، وأمير مرتضى الذي لديه علاقة جيده مع الدولي التونسي.

وكان رحل ساسي عن الزمالك في الموسم الماضي، بعدما لم تستطيع اللجنة التي تدير الفريق في تلك الوقت التجديد للاعب، ليرحل حينها عن الفريق متجهاً للدحيل القطري، الذي لم يقدم معهم مردود جيد حتى الأن.

ووجه فرجاني ساسي رسالة لجماهير الزمالك قائلا لهم: "أوجه الشكر لجماهير الزمالك وأقول لهم وحشتوني، وإن شاء الله سأتواجد في مصر قريباً".

بيراميدز يفاوض فرجاني ساسي

وكان فتح مسئولوا بيراميدز خط مع ساسي لمعرفة موقفه من اللعب للفريق السماوي، خاصة مع اقترابه من الرحيل عن الدحيل بسبب عدم اقتناع مدربه في الفريق به.

ويبحث مسئولوا الدحيل القطري عن عرض للاعب في ظل الراتب العالي الذي يحصل عليه مع المستوايات الغير جيده الذي يقدمها حتى الأن.

وأشارت بعض التقارير تفيد برحيله عن الدحيل بسبب تراجع مستواه وعدم الظهور بشكل جيد مع الفريق ومدربه غير راضي عن أدائه.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية في مجمع الصالات بمقر النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

أحمد حسني مديراً إدارياً في الزمالك خلفاً لعمرو أبو العز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد حسني مدير إداري للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين أحمد حسني بناء على توصية من إسماعيل يوسف وفقاً للهيكلة الذي وضعها مجلس الإدارة.

كما قرر تعيين محمد عبد الرحيم نجل نجم الزمالك الراحل عبد الرحيم محمد في منصب إداري بالجهاز الإداري الجديد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور توجيه الشكر لعمر أبو العز، المدير الإداري للفريق.

وتمت إقالة المدير الإداري السابق للقلعة البيضاء وكان متواجد من جانب اللجنة الماضية برئاسة حسين لبيب، ليتم رحيله اليوم بشكل رسمي.

وكان عمر أبو العز قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وتم توجيه الشكر له اليوم بشكل رسمي.