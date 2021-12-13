الصحة : تجديد تكليف محمد فوزى رئيسًا للهيئة العامة للمستشفيات

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، قرارا وزاريا بتجديد تكليف الدكتور محمد فوزى عبدالعظيم، فى منصب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.





ونص القرار على تجديد تكليف الدكتور محمد فوزى عبدالعظيم، استشارى مساعد طب الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للقيام بأعمال رئيس الهيئة المذكورة وذلك لمدة عام أو لحين الإعلان عن شغل الدرجة أيهما أقرب. يأتى ذلك بعد الإطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1982، ولائحته التنفيذية وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

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