انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس حتى يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 وسقوط الأمطار في هذه المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال محمود شاهين مدير هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة ستتعرض لتقلبات جوية مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تسقط الأمطار من الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وفي النهار يسود طقس معتدل على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما في الليل فإن الطقس يصبح بارداً على جميع الأنحاء، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية ما بين 2 إلى 5 درجات وفي شمال سيناء تصل درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية.

حالة الطقس غداً الاثنين الموافق 13 من ديسمبر 2021

وأضاف شكري أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار لعدة أيام متواصلة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والوجه البحري على فترات متقطعة، كما يتوقع أن تسود شبورة مائية بداية من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 7 صباحاً على الطرق السريعة، والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة، مؤكداً سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري،

حالة الطقس من الثلاثاء إلى الخميس 16 ديسمبر 2021



تستمر الأمطار في السقوط بنفس النسبة من خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الغربية على فترات متقطعة.