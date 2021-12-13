/665740/ريال-مدريد-يضرب-أتليتكو-بثنائية-نظيفة-بالدوري

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد على لقاء اليوم، في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

تشكيل ريال مدريد أمام اتليتيكو:

حراسة المرمى: ديبوه كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

مقاعد البدلاء: لونين، ناتشو، هازارد، مارسيلو، فالفيردي، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، رودريجو، إيسكو، ماريانو، كامافينجا.

تشكيل أتليتيكو مدريد أمام الريال:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، فيليبي، جيفري كوندوجبيا، ماريو هيرموسو، يانيك كاراسكو.

خط الوسط: أنخيل كوريا، رودريجو دي بول، كوكي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كونها.

وعلى مقاعد البدلاء: ليكومت، رينان لودي، تريبير، إبرا، ليمار، هيريرا، سيرانو، جواو فيليكس، لويس سواريز.

ريال مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد رصيده 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن يأتي أتلتيكو مدريد للمباراة وهو محتلاً المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

يقدم ريال مدريد آداء جيد هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فقد حسم تأهله أوروبياً، ووصل إلى مرحلة الإنسجام في الليجا، ويسعى أنشيلوتي بأن يصل إلى الفريق لمرحلة متقدمة جداً من التفاهم والإنسجام للفوز في البطولات، وقد حضر الفريق جيداً لخوض مباراتهم أمام إنتر ميلان في صراع صدارة المجموعة، ويتطلع أن يقدم الفريق آداء مميز وأن يحقق الفوز ويحسم صدارة المجموعة لصالحه.