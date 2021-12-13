ميدو يهاجم الفيفا بسبب كأس العالم

شن أحمد حسام "ميدو" هجوماً عنيفاً على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب تضارب إقامة كأس العالم للأندية مع كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" : "لا يوجد أي نية لتأجيل كأس العالم للأندية، وهناك تعنت من الفيفا والاتحاد الافريقي ضد ممثل الكرة الافريقية "النادي الاهلي".

وأضاف: "أين دور أساطير الكرة الافريقية من القرارات المتخذة حاليا ضد المنتخبات والفرق الافريقية؟، أكبر مشكلة تواجه الاتحاد الافريقي هي أن من يديره دائما "رجال أعمال" لا يهمهم مصلحة الأندية ولكن مصالح أخري".

وأكمل: "داخلين علي 2022، ومازال هناك استهانة بكل الفرق والمنتخبات الافريقية من جانب الفيفا، مسئولي الاتحاد الافريقي لا يهمهم مصلحة الكرة الافريقية، ولكن مصالحهم المشتركة مع الفيفا".

وأردف: "فيفا لا يجرؤ إقامة كأس العالم للأندية في نفس موعد بطولات قارية أخري غير افريقيا".

وأختتم قائلاً: "تضارب مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس الأمم الافريقية لن يؤثر علي الاهلي فقط، ولكنه سيؤثر علي منتخب مصر أيضا، لإن لاعبي الاهلي سيلعبون مع منتخب مصر في كأس الأمم وفي تفكيرهم بطولة كأس العالم للأندية ومستحيل يكونوا مركزين".

بيراميدز يفاوض فرجاني ساسي

وكان فتح مسئولوا بيراميدز خط مع ساسي لمعرفة موقفه من اللعب للفريق السماوي، خاصة مع اقترابه من الرحيل عن الدحيل بسبب عدم اقتناع مدربه في الفريق به.

ويبحث مسئولوا الدحيل القطري عن عرض للاعب في ظل الراتب العالي الذي يحصل عليه مع المستوايات الغير جيده الذي يقدمها حتى الأن.

وأشارت بعض التقارير تفيد برحيله عن الدحيل بسبب تراجع مستواه وعدم الظهور بشكل جيد مع الفريق ومدربه غير راضي عن أدائه.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية في مجمع الصالات بمقر النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.