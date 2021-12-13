أحمد دياب: مبارة الأهلي أمام فيوتشر هي الأخيرة بالدوري.. ولكن

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تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، حول الأحداث القادمة في الدوري المصري الممتاز بعد عودته عقب فترة التوقف الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال دياب في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون": "الأهلى سيلعب أمام فيوتشر يوم 26 ديسمبر الجارى، وسيكون ذلك اللقاء الأخير للمارد الأحمر، إلا إذا أجل الجهاز الفني لمنتخب مصر موعد التجمع الخاص بكأس أمم أفريقيا".

وأضاف: "ننتظر قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بتحديد موعد التجمع استعدادا لأمم أفريقيا لوضع تصور مباريات الدورى المقبلة".

شن أحمد حسام "ميدو" هجوماً عنيفاً على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب تضارب إقامة كأس العالم للأندية مع كأس أمم أفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" : "لا يوجد أي نية لتأجيل كأس العالم للأندية، وهناك تعنت من الفيفا والاتحاد الافريقي ضد ممثل الكرة الافريقية "النادي الاهلي".

وأضاف: "أين دور أساطير الكرة الافريقية من القرارات المتخذة حاليا ضد المنتخبات والفرق الافريقية؟، أكبر مشكلة تواجه الاتحاد الافريقي هي أن من يديره دائما "رجال أعمال" لا يهمهم مصلحة الأندية ولكن مصالح أخري"

وأكمل: "داخلين علي 2022، ومازال هناك استهانة بكل الفرق والمنتخبات الافريقية من جانب الفيفا، مسئولي الاتحاد الافريقي لا يهمهم مصلحة الكرة الافريقية، ولكن مصالحهم المشتركة مع الفيفا".

وأردف: "فيفا لا يجرؤ إقامة كأس العالم للأندية في نفس موعد بطولات قارية أخري غير افريقيا".

وأختتم قائلاً: "تضارب مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس الأمم الافريقية لن يؤثر علي الاهلي فقط، ولكنه سيؤثر علي منتخب مصر أيضا، لإن لاعبي الاهلي سيلعبون مع منتخب مصر في كأس الأمم وفي تفكيرهم بطولة كأس العالم للأندية ومستحيل يكونوا مركزين".

وأكمل: "وجود مجلس منتخب لاتحاد الكرة يسهل مهمة الرابطة وسيكون هناك تعاون كبير مع أي مجلس سيكون في الاتحاد لصالح الكرة المصرية".

تونس تعلن جاهزية علي معلول لمواجهة مصر

أعلن المنتخب التونسي بشكل رسمي جاهزية علي معلول لمواجهة منتخب مصر، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العرب.

وشارك معلول في مران نسور قرطاج اليوم استعداداً للفراعنة، بعدما غاب في اللقائات الماضية من البطولة بسبب الإصابة التي عانى منها.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره التونسي يوم الأربعاء القادم بنصف نهائي كأس العرب في تمام الساعة الخامسة مساءاً على ملعب “974”.

وتفوق منتحب تونس على الفراعنة في عدد مرات الانتصار، حيث فازوا بـ16 مباراة، مقابل 13 مباراة للفراعنة، فيما تواجد التعادل على 11 لقاء بينهما.