وكيل «دينية النواب» يشيد بإصدارات الأوقاف لنشر الفكر الوسطى

وأشار العبد، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية على هامش المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، إلى أن وزارة الأوقاف عنيت عناية بالغة بكتاب الله عز وجل وكان من أهم إصداراتها التى تعنى عناية بالغة بلغة القرآن الكريم وبيان مواطن البيان والبلاغة والحسن اللغوى فيه كتاب الكمال والجمال، الذى يبين أهمية من اتبع منهج القران وحفظ وتدبر آياته.
واختتم، أن من فعل ذلك كان من أصحاب القلوب الطيبة والنقية وهم أهل الله وخاصته.
وافتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين والتى تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجارى، بمشاركة 74 متسابقًا و12 محكمًا من داخل وخارج مصر فى المسابقة.
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