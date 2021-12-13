سفير باكستان يفتتح جناحا جديدا فى معرض فوود أفريكا (صور)

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جدة - نرمين السيد - وافتتح السفير الباكستانى جناح "التجارة والاستثمار فى السفارة والشركات من باكستان"، بالإضافة إلى أكشاك "أحمد فودز، ومشاريع بابا، وشيزان الدولية، ومحمد هاشم تاجير سورما، ودورفيش إنترناشونال، وشركة بيور فودز، آر إم سولت، ومينكس إنترناشونال، وفانيا فودز، وراد إنترناشونال، وأجمير فودز، وBM Confectionary، والذين أقاموا أكشاكهم فى جناح باكستان.
ويمثل الجناح مجموعة من النكهات والأذواق الباكستانية، بما فى ذلك المنتجات المحلية مثل الأرز البسمتى والملح الوردى والتوابل والعسل والبقول والعصائر والمخللات والصلصات والأعشاب والحلويات والأطعمة المصنعة.
جدير بالذكر، أن باكستان تعد من بين أكبر مصدرى الأرز فى العالم، وموطن لمجموعة الملح الصخرى التى يبلغ عمرها 800 مليون عام والتى تنتج الملح الوردى الشهير. يعد قطاع الأغذية والمشروبات فى باكستان ثانى أكبر صناعة بعد المنسوجات ، وهو مصدر رئيسى للتصدير .
و"فوود إفريقا" هو أكبر معرض تجارى دولى فى القارة متخصص فى الصناعات الغذائية والزراعية. وسيختتم الحدث الذى يستمر 3 أيام فى 14 ديسمبر 2021.
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