محافظ الغربية يطمئن على أسرع وحدة مرور لـ إصدار الرخص

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ الغربية وحدة المرور الإلكترونية بـ نادى طنطا، لمتابعة سير العمل فى هذه الوحدة الجديدة التى تعد أسرع وحدة مرور لإصدار الرخص، إذ يَتم إصدار الرخصة فى ما يقارب الـ 15 دقيقة.

وكان فى استقبال محافظ الغربية، الرائد أحمد الشريف، رئيس وحدة المرور بنادى طنطا، والمُحاسب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة النادى.

وأشاد محافظ الغربية، بالمظهر اللائق لأعضاء الوحدة وحسن المعاملة، وسرعة التجديد والتراخيص وإصدار الرخصة للمُواطنين فى أسرع وقت ممكن.

حياة كريمة فى الغربية

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، قد أكد أن الأجهزة التنفيذية تكثف عملها وجولاتها للانتهاء من مشروعات " حياة كريمة " بقرى مركز زفتى.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، أمس الأحد، أنه تم الانتهاء بنسبة 66 % من المجمع الزراعى البيطرى، الذى يتضمن إنشاء وحده زراعية ووحدة طب بيطرى بالوحدة المحلية بنهطاى بزفتى، مشيراً إلى أنه سيخدم 16 ألفاً و 605 مواطنين بتكلفة خمسة ملايين و 400 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 25 % من مركز شباب والملعب السباعى بقرية تفهنا العزب بزفتى، والذى يخدم 19 ألفا و 279 نسمة بتكلفة ثمانية ملايين و 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من 74 % من مجمع الخدمات الحكومية بقرية تفهنا العزب بتكلفة 10 ملايين جنيه.