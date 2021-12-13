مطار القاهرة الدولى.. انطلاق 173 رحلة جوية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وكشف أن 173 رحلة جوية تقل على متنها 21 ألف راكبا غادرت إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وشهد المطار انتظام رحلات الإقلاع والوصول إلى عدة وجهات دولية منها "لندن نيويورك مونتريال باريس إسطنبول فيينا، وأديس أبابا، وروما، وفرانكفورت، وكوبنهاجن أربيل، وميلانو قازان، انجمينا، وموسكو بوخارست أمستردام الدوحة أربيل أبوجا بيروت ابوظبى دبى الشارقه البحرين أثينا".

مواجهة كورونا فى مطار القاهرة

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

ويتم مراعاة المسافات بين المسافرين المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.

جدير بالذكر، أن سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية "QR code" بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـ PCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.