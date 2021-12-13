التوعية الأسرية.. بروتوكول تعاون جديد بين الأزهر ووزارة الرياضة (صور)

جدة - نرمين السيد - قام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة.

ويهدف البروتوكول الجديد إلى تعزيز أوجه التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة فى مجال التوعية الأسرية والمجتمعية، وعقد لقاءات توعوية لنشر وعى دينى ومجتمعى مستنير حول عديد من القضايا، ومعالجة السلوكيات المجتمعية السلبية، بالإضافة لتنظيم دورات متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج فى جميع المحافظات.

الأزهر وتوعية الشباب

ومن جانبه، أكد وكيل الأزهر أهمية تعاون الأزهر الشريف مع وزارة الشباب والرياضة فى زيادة أعداد المستهدفين من فئات المجتمع بالبرامج والفعاليات التوعوية والتثقيفية، مشيدا بـ دور مركز ‏الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى التوعية الأسرية والمجتمعية، وما يقدمه من معالجات لـ كثير من ‏المشكلات التى تؤرق المجتمع، وأثر هذه المعالجات فى نفع الناس والمجتمع.

وفى سياق متصل، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر والبناء مع الأزهر الشريف، مشيرًا إلى حرص وزارة الرياضة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المهتمة بتقديم خدمات للنشء والشباب على مستوى الجمهورية، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.‏

وفى السياق ذاته، ثمن الدكتور نظير عياد، الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية، والمشرف العام على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، الجهود المشتركة بين المركز ووزارة الشباب فى التواصل الإيجابى مع الشباب والاستماع إليهم وتقديم خطاب مستنير لهم.

الأزمات الاجتماعية

أما الدكتور أسامة الحديدى، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فقد أكد أن هذا ‏البروتوكول يعمل على تحقيق أهداف الموضوعات ذات الصلة المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وأن البرنامج بمحاوره وموضوعاته ودوراته يعالج عددًا من المشكلات الاجتماعية مثل: كثرة الطلاق، التنمر، والإباحية، والإدمان، والإفراط فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها؛ مبينًا ‏أن هذه اللقاءات والدورات استفاد منها أكثر من 3,850,000 شخص على مستوى الجمهورية، ‏خلال ثلاثة أعوام.‏

لا للتعصب

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة نفذا من قبل عددًا من المبادرات الناجحة والفعالة مثل مبادرة "لا للتعصب، ومبادرة: أهل مصر، بجانب الزيارات الميدانية المتبادلة".

ويعمل الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على حماية واستقرار المجتمع من خلال المحافظة على استقرار الأسرة المصرية، ودعم القيم الدينية والأخلاقية لدى الشباب، وحماية النشء من الظواهر السلبية، والأفكار المنحرفة والهدامة.