التموين تكشف لـ مساء dmc مفاجأة سارة بشأن أسعار السلع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساءdmc""، والمُذاع على فضائية "dmc"، مساء أمس الأحد.

أسعار الدواجن

وقال خليل، إن تداعيات فيروس كورونا هى التى غيرت فى سياسات الدول كلها، وخصوصا فى العرض والطلب، لافتا إلى أن القيادة السياسية عملت على ضخ 1.8 مليار جنيه، لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار معقولة.

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت إلى أن الشركة القابضة لـ وزارة التموين حققت اتزانا فى الأسواق، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، متابعا: "انخفضت أسعار الدواجن أمس إلى 27 و28 جنيها، بالإضافة أسعار البيض، حيث تدخلت الوزارة وعملت على توفيرها من خلال ضخ كميات كبيرة من البيض".

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ وزارة التموين: "هناك انخفاض فى أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة لا تقل عن 20 أو 30%، بالإضافة إلى التوسع فى الرقعة الزراعية، وثقة الفلاح والمزارع المصرى فى أخذ محصوله طبقاً لاستراتيجية معينة".