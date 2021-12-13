موجز دوت الخليج: تصريحات للتموين عن أسعار السلع.. وهزيمة لـ آبى أحمد فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ وزارة التموين، عن بشرى سارة عن أسعار السلع الغذائية فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية. ويرصد "دوت الخليج"، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية التموين تكشف لـ مساء dmc مفاجأة سارة بشأن أسعار السلع (فيديو) حكم من حلف على شىء ووجد غيره أفضل.. الإفتاء توضح وكيل «دينية النواب» يشيد بإصدارات الأوقاف لنشر الفكر الوسطى الصحة: تسجيل 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة روما وفيينا أبرز الوجهات.. تعرف على حصيلة المغادرين لمطار القاهرة اليوم النفط يرتفع نتيجة التفاؤل بتأثير محدود لأوميكرون على النمو إصابة رئيس جنوب إفريقيا بفيروس كورونا تيجراى تسيطر على مدينة كبيرة.. هزيمة جديدة لـ آبى أحمد فى إثيوبيا مقتل 8 أشخاص فى مصنع شموع بمدينة مايفيلد الأمريكية بسبب الأعاصير رئيس وزراء بريطانيا: موجة هائلة من كورونا آتية بسبب أوميكرون محمد ممدوح يشكر «الداخلية» على الهواء.. اعرف السبب (فيديو) فيلم أبو صدام.. تايسون: مبحبش قيادة السيارات.. وحياة سواقين التريلا صعبة كورونا يضرب المصرى بقوة قبل مواجهة المقاصة اليوم مباراة مصر وتونس فى كأس العرب.. خبر سار قبل المواجهة المرتقبة إعصار كنتاكى فى أمريكا.. قرار عاجل من جو بايدن الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم.. عظمى القاهرة 22 شهب التوأميات 2021.. اعرف موعد وتفاصيل ظهورها الليلة حفل زفاف على غزلان وفرح شعبان.. أول تعليق من العروسين (فيديو وصور)

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