يا حلاوة الإيد الشغالة.. مساء dmc يعرض كفاح عامل بـ العاصمة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال المواطن جبر فرحان، 35 عاما من محافظة البحيرة، لكاميرا مساء dmc، إنه يعمل لحام كهربائى ويعمل حاليا فى الأبراج الهلالية فى العاصمة الإدارية الجديدة منذ عام.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف أنه عانى قبل المجىء لـ العاصمة الإدارية من قلة العمل، إلا أنه مع افتتاح المشروع العملاق استطاع أن ينفق على بيته وأولاده، حيث وفر المشروع له دخلا قيما يتناسب مع جهده وعرقه.

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وتابع جبر فرحان: "شغالين 24 ساعة، ومهما تعبنا بنكون مبسوطين إننا تعبانين فى حاجة هتفيد البلد.. عندى ابن 4 سنوات وببقى فخور إن أنا شاركت فى هذا العمل العظيم .. مكان العاصمة كان مكان صحراء جرداء وبقى حاجة مشرفة للبلد ومشرفة لى على المستوى الشخصى".

أسعار السلع

وكان المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ وزارة التموين، قد كشف لـ مساء dmc عن بشرى سارة عن أسعار السلع الغذائية فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أن الشركة القابضة لـ وزارة التموين حققت اتزانا فى الأسواق، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، متابعا: "انخفضت أسعار الدواجن أمس إلى 27 و28 جنيها، بالإضافة أسعار البيض، حيث تدخلت الوزارة وعملت على توفيرها من خلال ضخ كميات كبيرة من البيض".