مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين مباريات هامة ومن أبرزها، جالاتا سراى ضد سيفاس سبور فى الدوري التركى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

قادش ضد غرناطة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 H

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد سبيزيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور ضد جالاتا سراي في تمام الساعة الخامسة مساء

جازينتاب ضد فناربخشة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

شهد ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد على لقاء اليوم، في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

تشكيل ريال مدريد أمام اتليتيكو:

حراسة المرمى: ديبوه كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

مقاعد البدلاء: لونين، ناتشو، هازارد، مارسيلو، فالفيردي، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، رودريجو، إيسكو، ماريانو، كامافينجا.

تشكيل أتليتيكو مدريد أمام الريال:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، فيليبي، جيفري كوندوجبيا، ماريو هيرموسو، يانيك كاراسكو.

خط الوسط: أنخيل كوريا، رودريجو دي بول، كوكي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كونها.