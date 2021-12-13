/665750/اليوم--حفل-سحب قرعة-دور-الـ16-من-بطولة-دوري-ابطال-أوروبا

تقام اليوم الإثنين حفل سحب قرعة دور الـ16 من بطولة دوري ابطال أوروبا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة فى الواحدة ظهراً، مقر الاتحاد بمدينة "نيون" في سويسرا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكانت آخر مباريات دور المجموعات جمعت بين فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي، وانتهت بفوز بطل إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخرج برشلونة الإسباني من البطولة وتحول للدوري الأوروبي بعدما خسر فرصة التأهل المباشر لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

وفيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان

المجموعة الثانية: ليفربول، أتلتيكو مدريد

المجموعة الثالثة: أياكس أمستردام، سبورتنج لشبونة

المجموعة الرابعة: ريال مدريد، انتر ميلان

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ، بنفيكا

المجموعة السادسة: مانشستر يونايتد، فياريال

المجموعة السابعة: ليل، ريد بول سالزبورج

المجموعة الثامنة: يوفنتوس، تشيلسي

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا مساء الأثنين القادم، وبينما تنطلق مباريات دور الـ 16 في شهر فبراير المقبل من عام 2022.

أقيمت 8 مباريات بالأمس في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت معظم اللقائات الندية والإثارة بين الفرق، وشهدت تلك اللقائات فوز مهم لليفربول ليؤكد هيمنته وقوته على فرق مجموعته.

كما شهد تألق كبير للفرعون المصري محمد صلاح، وتسجيله هدف مميز أمام ميلان ليستكمل الأداء المميز الذي يقدمه مؤخراً في جميع البطولات.

ونستعرض معكم نتئاج مباريات دوري أبطال أوروبا:

نتيجة مباراة ليفربول وميلان

وتألق النجم المصري محمد صلاح خلال اللقاء وأستطاع أن يسجل هدف مميز في الدقيقة 36، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 29.