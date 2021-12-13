الشبورة على الطرق.. إجراءات عاجلة من المرور للحفاظ على المسافرين

جدة - نرمين السيد - أهابت الإدارة العامة للمرور بالسائقين اتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، وتوخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.





وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ووفرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

تعليمات المرور خلال الشبورة

ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة تظهر خلال الأيام المقبلة على الطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وشددت على الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، لافتة إلى أهمية التهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، والالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

غرفة عمليات المرور لمواجهة الشبورة

شكلت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.

وتعمل غرفة العمليات على التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.