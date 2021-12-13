اعرف الآن آخر أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 13/12/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي آخر أخبار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم 13/12/2021 حيث تعتبر مواد الحديد والأسمنت من أهم المواد المستخدمة في أعمال البناء في مصر وتعتبر تكلفتهم من أهم العوامل التي تؤثر علي التكلفة النهائية للإنشاءات لذا فمن المهم معرفة أخر مستجدات الأسعار في مصر وتشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر حالة من الارتفاع خلال الفترة الحالية بسبب وقف قرارات الحكومة بوقف أعمال البناء والتراخيص في المدن واقتصار أعمال البناء والتشييد علي المشروعات القومية والمشروعات الخدمية مما أثر علي حجم استهلاك الحديد والأسمنت في السوق المصري ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مع عودة أعمال الإنشاءات لوضعها الطبيعي.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 13/12/2021

إليكم متابعينا الأعزاء تقرير مختصر بأسعار طن الحديد لأهم شركات تصنيع الحديد في مصر وتتراوح أسعار الحديد في مصر حاليا بين 15000 جنية إلي 15000 جنية ويقع في المقدمة حديد عز والدخيلة بسعر 15600 جنية أما أرخص الأنواع فهو حديد العشري ب 15100 جنية واليكم أسعار الحديد في مصر اليوم:

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الشركة السعر بالجنية للطن حديد عز 15600 جنية مصري حديد بشاي 15400 جنية مصري حديد العتال 15500 جنية مصري حديد المصريين 15300 جنية مصري حديد الكومي 15100 جنية مصري حديد الجيوشي 15100 جنية مصري حديد العشري 15100 جنية مصري حديد المعادي 15100 جنية مصري حديد الدخيلة 15600 جنية مصري حديد مصر ستيل 15300 جنية مصري حديد المراكبي 15100 جنية مصري حديد عطية 15100 جنية مصري حديد بيانكو 15100 جنية مصري

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 13/12/2021

يبحث العديد من المتابعين عن أحدث أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم ومن خلال الجدول التالي نبين لكم متابعينا الأعزاء أحدث أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين الموافق 13 من شهر ديسمبر 2021 ويتراوح سعر الأسمنت في السوق المصري اليوم بين 1000 إلي 1100 جنية للطن واليكم متابعينا أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري: