/665751/موعد-مباراة-روما-ضد-سبيزيا-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق روما نظيرة سبيزيا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الكالتشيو، على ملعب "الأولمبيكو".

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة روما ضد سبيزيا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأثنين، على قناة DAZN 1HD Italia.

حقق إنتر ميلان الفوز على نظيره روما بنتيجة 3/0 على ملعب "الأوليمبكو"، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي.

وظهر الإنتر بشكل مميز خلال اللقاء وكان متسيد أرجاء الملعب طوال المباراة، في المقابل غياب تام للاعبي روما الذين لم يكونوا في أفضل مستوى لهم.

وأفتتح االنجم التركي هاكان الأهداف في الدقيقة 15 ثم عز إدين دجيكو بالهدف الثاني في الدقيقة 24، وأحرز دينزل الهدف الثالث بالدقيقة 39، لينتهي اللقاء بفوز كبير وهام للإنتر على روما.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 37 في المركز الثاني، بينما ظل روما في المركز الخمس برصيد 25 من النقاط.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من فخ وولفرهامبتون ويمنحهم صدارة الدوري الإنجليزي

أنقذ محمد صلاح فريقة ليفربول من فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تحقيق فوزاً هاماً.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.

وكانت بداية الهدف عن طريق محمد صلاح الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، وقام بصناعة الكرة لديفوك أوريجي أمام المرمى ليسجل هدفاً غالياً، جلب للفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه المباراة ظل محمد صلاح في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي، بجانب تواجده كأكثر لاعب قام بصناعة الأهداف، لواصل النجم المصري تألقه في مساعدة فريقة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلاً سقوط تشيلسي أمام وست هام ظهر اليوم في ديربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.