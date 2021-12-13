تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيرة قادش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني، يوم 12/19 القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

1 – ريال مدريد – 42 نقطة

إشبيلية – 34 نقطة

3– ريال بيتيس – 33 نقطة

4 – أتلتيكو مدريد – 29 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 29 نقطة

6 – رايو فاييكانو – 27 نقطة

7- فالنسيا – 25 نقطة

8 – برشلونة – 24 نقطة

إسبانيول – 23 نقطة– 9

10 – أوساسونا – 22 نقطة

11– أتلتيك بيلباو – 21 نقطة

12 – ريال مايوركا – 20 نقطة

13 – فياريال – 19 نقطة

14 – سيلتا فيجو – 17 نقطة

15 – غرناطة – 15 نقطة

16 – إلتشي – 15 نقطة

17– ديبورتيفو ألافيس – 15 نقطة

18 – خيتافي – 12 نقطة

19 – قادش – 12 نقطة

20 – ليفانتي – 8 نقاط.

تشكيل ريال مدريد أمام اتليتيكو:

حراسة المرمى: ديبوه كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

مقاعد البدلاء: لونين، ناتشو، هازارد، مارسيلو، فالفيردي، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، رودريجو، إيسكو، ماريانو، كامافينجا.

تشكيل أتليتيكو مدريد أمام الريال:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، فيليبي، جيفري كوندوجبيا، ماريو هيرموسو، يانيك كاراسكو.

خط الوسط: أنخيل كوريا، رودريجو دي بول، كوكي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كونها.

وعلى مقاعد البدلاء: ليكومت، رينان لودي، تريبير، إبرا، ليمار، هيريرا، سيرانو، جواو فيليكس، لويس سواريز.