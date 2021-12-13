كلمة السيسى لرؤساء لجنة أجهزة الاستخبارات الإفريقية تتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وفى شأن رئاسى آخر، سلطت الصحف الضوء على استقبال الرئيس السيسى لرئيس البرلمان الصربى إيفيتسا داتشيتش، وذلك بحضور الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب.

كما سلطت الضوء على انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وتعد أكبر حدث عالمى فى مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم.

منتدى شباب العالم

ونشرت صحف القاهرة، إعلان إدارة منتدى شباب العالم تفاصيل الفاعليات التى تتضمنها النسخة الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ.

منتدى شباب العالم



وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل كلمة الرئيس - التى ثمن خلالها - دور لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية "سيسا" فى مواجهة مختلف التحديات التى تشهدها القارة الأفريقية، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله، والذى يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تربك خطى الدول الإفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف، ما يستدعى تكثيف التنسيق بين كل الآليات القارية المعنية، ومن بينها "سيسا"، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره.



ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى - فى تصريح صحفى - أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة فى مؤتمر "سيسا" وتولى مصر رئاستها، لمواصلة إسهاماتها فى تحقيق التكامل الأمنى، والتنسيق ورفع القدرات، للمساعدة فى التغلب على المخاطر الأمنية التى تحيط بالدول الإفريقية.

وأضاف أن الرئيس أكد الدور المحورى للجنة "سيسا" وكل الأجهزة الأمنية الإفريقية، للإسهام بدور فعال فى مواجهة أزمة فيروس كورونا التى أصبحت تمثل تهديدا متصاعدا على الأمن والاستقرار فى كل الدول الإفريقية، علاوة على متابعة ورصد باقى التحديات الأمنية التى تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير المشروعة والبطالة والأمن السيبرانى والجريمة المنظمة.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الحضور من رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإفريقية وجهوا الشكر للرئيس على رعايته لأعمال مؤتمر "سيسا"، مؤكدين تطلعهم لتعزيز دور اللجنة تحت الرئاسة المصرية كآلية قارية فعالة لدعم التنسيق الاستخباراتى الوثيق بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلا عن مساهمتها فى إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة مختلف التحديات الناشئة التى تضرب القارة من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد على صون السلم والأمن الإقليميين وتحقيق الآمال المنشودة للشعوب الإفريقية.

وفى شأن رئاسى آخر، أوضحت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب - خلال لقائه رئيس البرلمان الصربى إيفيتسا داتشيتش - عن تطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائى مع صربيا على شتى الأصعدة، فى ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية ضخمة.

ونقلت (الصحيفة) عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الرئيس عبر عن التقدير تجاه مسيرة العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا الممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمان، موضحا أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة فى مجالات الصحة والطاقة والسياحة، فضلا عن التعاون فى المجال العسكرى ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن رئيس الجمعية الوطنية الصربية أعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الممتدة مع مصر، مشيدا بالدور المحورى الذى تقوم به لترسيخ السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط.

كما أشاد بالتطورات الاقتصادية الإيجابية فى مصر تحت قيادة الرئيس، مؤكدا حرص صربيا على تطوير العلاقات الثنائية فى جميع المجالات، وتفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما على المستوى البرلمانى.

وتحت عنوان "اليوم.. انطلاق أكبر حدث عالمى لمكافحة الفساد من شرم الشيخ" نشرت صحيفة (الأهرام) أن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ستنطلق اليوم من مدينة (شرم الشيخ) والتى تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ويعد أكبر حدث عالمى فى مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم.

ونقلت (الصحيفة) عن الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، القول إن هذه الدورة ستشهد مشاركة 144 دولة و5 رؤساء و50 وزيرا، وهو أعلى حضور فى تاريخ المؤتمر، إلى جانب مشاركة ضخمة من قبل المجتمع المدنى، حيث تشارك 286 جمعية مجتمع مدنى و257 أهلية، مشيرة إلى أن هناك 189 دولة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

خارجيا، كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مشاركة مصرية فى الاجتماع الوزارى لتدشين التشاور بالرياض" أن وزير الخارجية سامح شكرى، توجه إلى العاصمة السعودية (الرياض) للمشاركة فى تدشين آلية التشاور السياسى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى.

ونقلت (الأخبار) عن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - قوله: "يأتى تدشين آلية التشاور السياسى المصرى الخليجى استمرارا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات".. مضيفا أن "الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المشتركة التى تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى".

منتدى شباب العالم

وحول تفاصيل النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن إدارة منتدى شباب العالم أعلنت تفاصيل الفاعليات التى تتضمنها النسخة الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك باستضافة شباب من جميع أنحاء العالم من مختلف الثقافات والخلفيات.

ونقلت (الأهرام) عن الإدارة، أن أجندة المنتدى ستشمل منطقة ريادة الأعمال Startup Vein، وهى واحدة من فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى وتتميز بأنها ساحة لرواد الأعمال، تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين فى المنتدى.

وأضافت أن منطقة ريادة الأعمال تركز هذا العام بشكل خاص على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كوفيد 19 والقدرة على تحويل هذا التحدى لفرص استثمارية ناجحة.

واقتصاديا.. تحت عنوان "مصر تدخل عالم (جى بى مورجان) الشهر المقبل" نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر استعدت للانضمام رسميا إلى مؤشر (جى. بى. مورجان) للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر، موضحا أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار، ويكون نسبتها فى المؤشر 1.85% بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى، والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.