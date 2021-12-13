العليا لزراعة الأعضاء البشرية تراجع 770 ملفا لمرضى الكلى والكبد

جدة - نرمين السيد - تناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول جهود لجنة الموافقات لزرع الأعضاء البشرية ببرنامجى نقل وزرع الكلى والكبد فى الفترة من 1 أغسطس الماضى وحتى اليوم، إذ تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، كما تم مراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زرع كلى، و204 حالات زرع كبد.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة – خلال الاجتماع- أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بملف "زراعة الأعضاء"، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم.. كما تناول عرض قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع فى إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا فى عمليات نقل وزرع الكلى، و50 عامًا فى عمليات زرع الأعضاء الأخرى، كما تم عرض ومناقشة تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبى بكل تخصص بالمستشفيات التى تضم مراكز لعمليات الزرع، لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح فى هذا الشأن.

وناقشت اللجنة إمكانية استحداث برنامج "زرع الرئة"، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، إذ أكد وزير التعليم العالى أن أهمية "زراعة الرئة" برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التى تحتاج لهذا النوع من التدخلات.

وشدد على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومى والخاص، والبالغ عددها 40 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط، مؤكدًا حرصه على تذليل كل التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى.

ووجه بالتنسيق بين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لدراسة الخطة المقترحة لإنشاء مراكز زراعة الأعضاء ضمن المنظومة الجديدة، بحسب احتياج المواطنين والتوزيع الجغرافى.