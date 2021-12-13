القوى العاملة: تعيين 569 شابا فى بورسعيد.. بينهم 23 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 569 شابًا فى بورسعيد، فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 23 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1236 شابًا منهم 23 من ذوى الإحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 707 شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.





وأضاف سعفان، فى بيان له، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 103 شكاوى، تم تسوية 7 شكاوى، وحفظ 5 منها، وإحالة 6 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 84 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، إذ تم صرف 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منحة مولود جديد، و3000 جنيه منحة زواج، ومنحتى وفاة أحد الأقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه، ومنحة وفاة لأسرة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وأشار السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة فى بورسعيد، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى، إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 453 منشأة، دورى نهارى وحملات، أسفر عن تحرير 24 محضرًا عماليًا، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 162 عامل، وندوتين فى مجال تشغيل النساء بمستشفى عطاء استفاد منها 52 عاملة، فضلاً عن التفتيش على 177 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 52 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 8 ندوات توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 106 عمال.

أما فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد الاختبار النهائى ندوتين تدريب لـ 20 متدربًا ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة، فضلاً عن استكمال دورة تدريبية بمركز التدريب الثابت بالمديرية لـ 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، واستكمال دورة على مهنة صيانة الدش والمحمول لـ 12 متدربًا.