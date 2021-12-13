وزير التعليم يتوجه الى الامارات للمشاركة في فعاليات قمة ريوايرد للتعليم ”RewirEd...

غادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القاهرة متجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات قمة ريوايرد للتعليم "RewirEd Summit" التي تنعقد بين 12 و14 ديسمبر الجاري، في إكسبو 2020 دبي.

ويستعرض الدكتور طارق شوقي، خلال مشاركته في جلسات قمة ريوايرد للتعليم، المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وتسلط القمة الضوء على أهمية ضمان حصول الجميع على التعليم، وضرورة تحديث التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام، كما ستبحث القمة طرق معالجة الحواجز الرئيسية أمام الاتصال بين جميع الجهات للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتعد "ريوايرد" منصة عالمية تم إطلاقها من قبل دبي للعطاء، بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون حافزًا على إعادة تعريف التعليم لضمان مستقبل مستدام ومبتكر وفي متناول الجميع.