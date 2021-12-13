القوى العاملة : تعيين 569 شاباً .. منهم 23 من القادرين...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 569 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 23 من القادرين بإختلاف، تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1236 شاباً منهم 23 من القادرين بإختلاف ، فضلاً عن إستخراج 707 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.
وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 103 شكاوى ، تم تسوية 7 شكاوي، وحفظ 5 منها ، وإحالة 6 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 84 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منحة مولود جديد ، و 3000 جنيه منحة زواج ، و منحتي وفاة أحد الأقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه ، ومنحة وفاة لأسرة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه.
وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 453 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 24 محضراً عمالياً ، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 162 عامل، و ندوتين في مجال تشغيل النساء بمستشفي عطاء استفاد منها 52 عاملة ، فضلاً عن التفتيش على 177 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 52 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 106 عمال .
أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد الاختبار النهائي ندوتين تدريب لـ 20 متدرباً ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة ، فضلاً عن استكمال دورة تدريبية بمركز التدريب الثابت بالمديرية لـ 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، واستكمال دورة على مهنة صيانة الدش والمحمول لـ 12 متدرباً .
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