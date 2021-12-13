النواب يناقش اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية مع بولندا.. اليوم

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يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الإثنين.

مناقشة اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1 - العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل مكتب بريد بقرية دير ريفا التابعة لمركز أسيوط- محافظة أسيوط.

2- العضو/ محمد حمدي دسوقى، بشأن عمل توسعات بالخطوط الأرضية التابعة للشركة المصرية للاتصالات لمنطقة الأزهر والوليدية بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

3- العضو/ الحسينى عيسى جلال، بشأن إنشاء مكتب بريد بمنطقة الغنايم شرق التابعة لمركز الغنايم – محافظة أسيوط.

4- العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مكاتب بريد بقريتي الشلاق وأبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

5 - العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

6- العضو/ محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الحجز مركز البلينا – محافظة سوهاج.

7 - العضو/ سامى سليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية هويس سرابيوم – مركز فايد – محافظة الإسماعيلية.

8 - العضو/ مجدى الأمير، بشأن إنشاء مكتب بريد الرورة بالمنزلة – محافظة الدقهلية.

9 -العضو/ محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية دقادوس – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

10- العضو/ علاء سليمان، بشأن توسعة وازدواج طريق (أسيوط- درنكه – الغنايم) وطريق (أسيوط – ديروط الزراعي)، وطريق (أسيوط – سوهاج الزراعى) – محافظة أسيوط.

11 - العضو/ مصطفى بدران، بشأن إنشاء تفريعة إضافية من الهضبة التى تربط محافظة أسيوط شرقًا وغربًا.

12 - العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق عزبة الصحارة الجسر الأيسر لترعة راضي بطول (600م) زمام مركز الجمالية، ورصف الجسر الأيسر لترعة راضي بطول (3كم)، ورصف طريق جسر مصرف السرو العمومي مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

13- العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن إنشاء كوبري موازي لكوبرى الجمالية – محافظة الدقهلية.

14 - العضو/ محمد حمدى دسوقى،بشأن توفير جهاز قسطرة قلبية لمستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي – محافظة أسيوط.

15 - العضو/ محمد حمدى دسوقى،بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (CT) لمستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي – محافظة أسيوط.

16 - العضو/ علاء سليمان،بشأن إنشاء عيادة تأمين صحي شاملة بقرية منقباد – محافظة أسيوط.

17- العضو/ مرفت عازر،بشأن تحويل بنك دم مستشفى دماص المركزي التخزيني إلى بنك دم تجميعي – محافظة الدقهلية.

18 - العضو/ محمود العزب،بشأن تطوير مستشفى الحميات بمركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

19 - العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن نقل كونترول التعليم الفني الصناعي من محافظة المنيا إلى محافظة أسيوط