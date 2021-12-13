 عربية النواب تناقش مشكلة خط غاز الجزائر المار بالأراضي المغربية لإمداد أوروبا بالغاز

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الإثنين لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي لمناقشة مشكلة خط غاز الجزائر المار بالأراضي المغربية لإمداد أوروبا بالغاز.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالبرلمان اليوم لجنة الخطة والموازنة تعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2020/2021. متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الشئون الاقتصادية تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمدسمير، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة. الشئون الدستورية والتشريعية تعقد لجنة الشئون الدستورية برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي محمد علي سليم، بشأن انشاء مجمع محاكم ونيابات بمركز ومدينة القصاصين محافظة الاسماعلية. كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي محمد على سليم، بشأن إنشاء مجمع محاكم ونيابات بمركز ومدينة ابو صوير محافظة الاسماعلية.

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