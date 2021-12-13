أسعار جديدة لتراخيص المصاعد والغلايات والمولدات بالجيزة (مستند)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار، والأسعار الجديدة، والتى توضحها الصور التالية: وبحسب القرار ارتفع سعر معاينة الغلاية أو المولد لـ 400 جنيه، وبلغ سعر إصدار خطاب غير خاضع للترخيص لغلاية تسخين مياه لـ 2000 جنيه، فيما بلغ سعر فحص طلب الحصول على خطاب كهرباء مصاعد 500 جنيه.

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