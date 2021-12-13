أوسكار للخط الثالث للمترو (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وتمثل تلك الجوائز "أوسكار" فى مجال الإنشاءات، والتى تم تسليمها من خلال حفل افتراضى، وبث حى من الولايات المتحدة الأمريكية يوم 9/12/2021.
كما حصل المشروع على جائزتين من مجلة "ميد" الإنجليزية كأفضل مشروع فى فئة مشروعات النقل لعام 2021 على مستوى الشرق الأوسط وجائزة أخرى على المستوى المحلى والتى تم تسليمهم فى إحتفالية كبرى بمدينة دبى يوم 8/12/2021، إذ تمنح هذه الجوائز لأفضل المشاريع وأكثرها تأثيرًا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.
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