الوزير: انتهاء الزحام على الطريق الدائري الشهر المُقبل

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير انتهاء الزحام على الطريق الدائري شهر يناير المقبل.

وأوضح وزير النقل - في مداخلة مع برنامح "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "إم بي سي مصر"- أن الوزارة تعمل على تطوير الطريق الدائري منذ عام و4 أشهر، مشيرًا إلى أنه من أهم الطرق في مصر حيث إنه يربط بين 3 محافظات يقطنها 24 مليون مواطن، وتستقبل ما بين 10 إلى 12 مليون زائر.

وأضاف أن القطاع الجنوبي للطريق الدائري من المنيب إلى الأوتوستراد يشهد مرور 130 ألف مركبة في اليوم، مؤكدًا أن الدائري يربط المناطق المهمة في مصر ويخدم الطرق الرئيسية بها.

وأشار الوزير إلى أن الطريق الدائري شهد انسدادًا مروريًا كاملًا في بعض التوقيتات، مبينًا أن الأمر احتاج اتخاذ قرارات قوية وجريئة وعرض دراساته على الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ولفت إلى أن الوزارة أزالت 2000 مبنى، ومنحت تعويضات للمواطنين لتنفيذ توسعة الطريق الدائري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء أعمال التوسعة ما بين محور الفريق العصار وطريق إسكندرية الزراعي سيكون بعد 20 يومًا.

وقال المهندس كامل الوزير إن الانتهاء من تغطية الطريق بالكامل بالطبقة الرابطة بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن المشروع غير مقتصر على توسعة الطريق وإحداث ازدواج في بعض المناطق وإنما يشمل التجديد ورفع الكفاءة.

وأوضح وزير النقل أن السلالم الموجودة على الدائري أمر مؤقت الوزارة غير راضية عنه تمامًا وستكافحه بكل قوة، مبينًا أن نظام الأوتوبيس الترددي السريع سيتيح تصميم كباري مشاة وأنفاق طبقًا لتصميم الطريق.

وقال وزير النقل كامل الوزير إنه من المستهدف الانتهاء من تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق خلال فترة لا تزيد على 24 شهرًا من الآن.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة فرنسية لتوريد 55 قطارًا، وشركة أخرى صينية بإجمالي 40 قطارًا، ومن المتوقع تسلمها قريبًا.

وأشار وزير النقل إلى أن وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توطين صناعة عربات النقل داخل مصر، لتقليل العملة الدولارية وتوفيرها، سيتم وضع الشروط لجميع الشركات المتعاقد معها بضرورة إنشاء مصانع لتوطين الصناعة داخل مصر، كاشفًا عن البدء الفعلي في تدشين مصنع بشرق بورسعيد وشركة مصرية لتنفيذ مثل هذه العربات مستقبلًا.

ونوه وزير النقل إلى التعاقد على 260 جرارًا جديدًا تم استقدام 110 منها حتى الآن، بخلاف 1300 عربة من التحالف المجري الروسي.

ولفت إلى أنه شهر يناير المقبل سيشهد خروج آخر عربة قديمة من منظومة السكة الحديد، مبينًا أن كافة عربات القطارات ستكون إما جديدة أو مجددة، ولن تكون هناك عربات قديمة على خطوط السكك الحديدية.

وشدد على أن الوزارة تعمل على تحديث نظام الإشارات على خطوط السكك الحديد التي يبلغ طول القديم منها 10 آلاف كم، موضحًا أن الشركات العالمية تعمل في أنظمة الإشارات والبنية الأساسية إضافة إلى القطاع الخاص المصري، موضحًا أنه يتم الاعتماد على موارد وزارة النقل من خلال الإعلانات وقيمة التذاكر.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ العمل على (مترو أبو قير) خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، بعد إزالة خط أبو قير الحالي.. مبينًا أن الخط الحالي حالته الفنية لا تليق بمصر وجمهور الإسكندرية.

وقال إنه حان الوقت لتشمل المشروعات الإسكندرية وكل المدن المصرية، مؤكدًا أن الوزارة لن توقف قطار أبو قير إلا بعد الانتهاء من العمل على الأرض وعمل التصميمات وإزالة القضبان القديمة.

وأشار إلى أن طول المرحلة الأولى من مترو أبو قير 22 كم والتي تصل إلى محطة نصر، ثم تمتد بعد ذلك إلى الكيلو 21 وبعدها برج العرب.

وعن القطار الكهربائي الخفيف، لفت وزير النقل إلى إجراء تجارب تشغيل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وذلك للتعاقد مع الشركة الصينية، موضحًا أن التجربة 3 أشهر بدون ركاب لضمان أمنهم وسلامتهم بنسبة 100%.

وأوضح أن زمن التقاطر للقطار الكهربائي الخفيف محدد، وستتم السيطرة عليه من غرفة تحكم وسيطرة رئيسية في محطتي عدلي منصور والعاشر من رمضان.