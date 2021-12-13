انخفاض نسبي فى أسعار الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات والفاكهة، العديد من المواطنين يتسائلون عن التكاليف الخاصة بالمواد الغذائية المتداولة فى الأسواق، والتى شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا نسبيًا.

دوت الخليج

ورصد موقع دوت الخليج الإخباري، أسعار المواد الاستراتيجية والغذائية فى السوق، والتى سبق أن تأثرت بموجات كورونا.

ووفقًا لما تم رصده فى الأسواق، فقد وصلت أسعار الخيار إلى 4.5 جنيه كحد أقصى، ونبات البامية وصل إلى 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، بينما وصلت أسعار السبانخ إلى 4 جنيهات والقلقاس إلى 6 جنيهات.

ننشر أسعار الخضروات والفواكة

كما رصد محرر دوت الخليج، أسعار باقي المواد الغذائية مثل البطاطا والتى وصلت لـ 3 جنيهات، بينما الثوم 18 جنيه، وتراجعت أسعار الملوخية إلى 3 جنيهات.

ونشير فى السطور التالية أبرز أنواع الخضروات والفواكه الموجودة فى السوق:-

انخفاض فى أسعار الخضروات والفاكهة

الجوافة: من 4 إلى 7 جنيهات الفراولة: من 10 إلى 15 جنيها الكنتالوب: من 4 إلى 7 جنيهات الرمان: 4 إلى 7 جنيهات الكاكا: من 9 إلى 15 جنيها المانجو 15 إلى 25 جنيها البطيخ 8 إلى 10 جنيهات الخوج المستورد: 20 جنيها التفاح السكرى: 20 جنيها