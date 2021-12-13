/665768/التعبئة-والإحصاء-عدد-السكان-يصل-لـ-102-مليون-و250-ألف-زيادة-كل-شهرين

رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مقدار وحجم الزيادة السكنية فى مصر، والتى وصلت إلى 102 مليون و746 ألف نسمة بالداخل، وتلك الزيادة تقدر بـ 250 ألف نسمة.

دوت الخليج

تعداد السكان فى محافظات مصر

ووفقًا للاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الزيادة السكنية المقدرة بـ 250 ألف نسمة جاءت بعد مرور 60 يوم فقط، والتى تأخذ منحى مرتفع.

ونشير فى السطور التالية بالأرقام مقدار التعداد السكاني فى محافظات مصر، وهي كالتالي:-

محافظة القاهرة: 10 مليون و92 ألف نسمة

محافظة الجيزة: 9 مليون و315 ألف نسمة

محافظة الشرقية: 7 مليون و740 ألف نسمة

محافظة شمال سيناء: 450 ألف و528 نسمة

تفوق نسبة الزيادة السكنية للإناث

كما أشارت التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ارتفاع عدد سكان مصر من 72 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2006، والذى وصلت لـ 94 مليون نسمة عام 2017.

هذا ووصلت أعداد السكان فى مصر لـ 101 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2021 أى بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية.

كما أن التقديرات الرسمية لتعداد السكان، فقد أكدت على أن نسبة الذكور قد وصلت لـ 48% إناث، بينما مواليد السكان من الذكور 51%.